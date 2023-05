Polizei Bonn

POL-BN: Tankstelleneinbruch in Rheinbach - Unbekannte entwenden Zigaretten - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 10.05.2023, gegen 03:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tankstelle auf der Boschstraße in Rheinbach ein.

Nach der Spurenlage hatten sich die Unbekannten durch das gewaltsame Aufbrechen der Eingangstüre Zugang in den Verkaufsraum verschafft, aus dem sie dann Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten. Die drei Personen flüchteten dann mit ihrer Beute in einem in unmittelbarer Nähe abgestellten, blauen VW Golf vom Ort des Geschehens.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen.

Person 1:

-Rot-weiße Maskierung -Schwarze Jacke -Weiße Handschuhe -Schwarze Hose -Schwarze Schuhe

Person 2:

-Schwarze Maskierung -Blauer Kapuzenpullover -Gelbe Handschuhe -Schwarze Hose -Schwarze Schuhe

Person 3:

-Blaue Maskierung -Grüne Jacke -Schwarze Handschuhe -Schwarze Hose -Schwarze Schuhe

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

