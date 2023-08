Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Geldbörse aus geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht!

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich in der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Dienstag: 13:30 Uhr in eine Hofeinfahrt in der Langenauer Straße und öffnete dort zwei unverschlossene Pkw. Aus dem BMW wurden keine Wertgegenstände entwendet, wohingegen aus dem Mercedes ein Geldbeutel entwendet wurde. In diesem befand sich lediglich ein geringer Münzgeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckargemünd, unter der Tel.: 06223/9254-0 entgegen.

