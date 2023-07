Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Puderbach (ots)

Am 28.07.2023, kam es gegen 18:00 Uhr, auf der K 142 zwischen Woldert und Niederdreis zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer dortigen Schutzplanke kollidierte. In Folge dessen entstand Sachschaden am PKW sowie an der Schutzplanke. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme hatte die beschuldigte Fahrerin ihr Fahrzeug bereits selbstständig abschleppen lassen, ohne zuvor ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurden zudem drogenbedingte Auffallerscheinungen bei der Fahrerin festgestellt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Die Fahrerin erwarten ein entsprechende Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren.

