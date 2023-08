Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich ein Unfall, bei dem ein 55-jähriger Radfahrer leicht und ein 75-jähriger Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Gegen 11:30 Uhr fuhr der 55-jährige Radfahrer den Feldweg von Hockenheim kommend in Richtung Neulußheim entlang. In einem nicht einsehbaren Kurvenbereich kollidierte der 55-Jährige mit einem entgegenkommenden 75-jährigen Radfahrer. Beide Radfahrer stürzten zu Boden. Die beiden Männer wurden nach der ersten medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision wurden beide Fahrräder beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der 75-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm.

