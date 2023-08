Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte entwenden Lastenrad - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Montag, den 31.07.2023 um 20:00 Uhr und Dienstag, den 08.08.2023 um 13:45 Uhr, ein in der Wörthstraße abgestelltes, schwarzes Lastenrad. Nachdem die Unbekannten das Fahrradschloss auf bisher unbekannte Weise entfernten, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche die Tathandlung beobachten konnten bzw. Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0, in Verbindung zu setzen.

