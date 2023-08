Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugin beobachtet Fahrraddieb - weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Dienstagabend um 22:50 Uhr beobachten, wie ein unbekannter Mann ein in der Mark-Twain-Straße abgestelltes Fahrrad entwendete und in Richtung Schrebergartenanlage flüchtete. Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten das Fahrrad unweit der Tatörtlichkeit feststellen. Der Täter entfernte das Vorderrad und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06221/3418-0 entgegengenommen.

