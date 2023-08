POL-MA: Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad vor Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Angelbachtal entwendet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagnachmittag um 17:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Einkaufsgeschäft am Bahnhof in Eberbach zwei Kopfhörer im Wert von knapp 90 Euro. Durch einen Ladendetektiv konnte die Tathandlung beobachtet werden. Aufgrund eines Kundengesprächs wurde der ...

mehr