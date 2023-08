Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Täter flüchtet nach Ladendiebstahl - weitere Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag um 17:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Einkaufsgeschäft am Bahnhof in Eberbach zwei Kopfhörer im Wert von knapp 90 Euro. Durch einen Ladendetektiv konnte die Tathandlung beobachtet werden. Aufgrund eines Kundengesprächs wurde der Zeuge jedoch für einen kurzen Augenblick abgelenkt, woraufhin der Täter die Möglichkeit nutzte und mitsamt dem Diebesgut flüchtete. Wenig später gelang es dem Zeugen, den Täter in einem anderen Einkaufsgeschäft, unweit des Tatorts, ausfindig zu machen. Auf den Ladendiebstahl angesprochen, wies der unbekannte Täter die Vorwürfe von sich und rannte in Richtung Schulstraße davon.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, schlanke Körperstatur, circa 40-45 Jahre alt, circa 190 cm, dunkelblonde, mittellange Haare, Vollbart, er trug eine kurze Hose, beige Weste und eine auffällig rote Basecap.

Ein Weiterer Zeuge konnte wenig später beobachten, wie der unbekannte Mann von Gleis 1 in eine S-Bahn (S2) einstieg und in Richtung Mosbach fuhr.

Das Polizeirevier Eberbach bittet nun weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen bzw. Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

