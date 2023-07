Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist verletzt

Erfurt (ots)

Für einen Polizisten endete gestern in Erfurt ein Einsatz mit einer blutigen Bisswunde. Mehrere Streifenwagen waren am Nachmittag ausgerückt, da zwei Männer in der Straßenbahn den Hitlergruß gezeigt und sich dabei gegenseitig fotografiert haben sollten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde das Duo im Bereich einer Parkanlage gestellt. Mit der Sicherstellung ihrer Handys als Beweismittel zeigten sich die Männer im Alter von 35 Jahren nicht einverstanden. Sie leisteten Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten und beleidigten diese. Außerdem biss einer der Männer einen Polizisten in den Unterarm. Gegen beide Männer wurden gleich mehrere Strafanzeigen erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell