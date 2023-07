LPI-EF: Alkoholfahrt endet im Straßengraben

Erfurt (ots) - In das Visier von Dieben geriet am Wochenende eine Softwarefirma in Erfurt. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag hatten diese die Hintertür eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Anschließend drangen die Täter mit Gewalt in das Büro der Firma ein. Dabei verursachten Sie mehrere hundert Euro Sachschaden. Nachdem sie mehrere Schränke durchwühlt hatten, verschwanden die unbekannten Täter mit einem Tresor, in dem sich Firmenunterlagen befanden. ...

