LPI-EF: Fahrraddieb geschnappt

Erfurt (ots) - Am Wochenende verletzte sich eine Seniorin in Erfurt schwer. Die 85-Jährige hatte am Samstagmittag in ihrer Wohnung in der Andreasvorstadt eine Zigarette geraucht. Dabei geriet eine Orthese in Brand, welche die Frau um den Oberkörper trug. Die Seniorin zog sich durch die Flammen schwere Brandverletzungen am gesamten Körper zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Erfurter Krankenhaus. ...

