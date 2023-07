LPI-EF: Misslungener Diebstahl

Erfurt (ots) - Über den Lärm einer Feierlichkeit beschwerte sich am späten Samstagabend eine Anwohnerin in der Erfurter Innenstadt. Da die Partygäste auf die Bitte um Ruhe nicht reagierten, nutzte die 46-jährige einen Schlauch und besprühte sie mit Wasser. Hierüber erbost nahm eine bisher unbekannte Person eine PET-Flasche und warf sie in Richtung der Frau. Diese verfehlte ihr Ziel glücklicherweise. (CP) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

