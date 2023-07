Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl eines Firmenfahrzeugs

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in Sömmerda in der Basedowstraße ein Lkw entwendet. Da es sich um ein Handwerkerfahrzeug handelt, war dieser zudem mit diversem Werkzeug beladen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hiinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiispektion Sömmerda zu melden. (KF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell