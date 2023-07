Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer bei Unfall verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag ein Radfahrer verletzt. Gegen 10:30 Uhr fuhren ein 71-jähriger Fahrradfahrer und ein 59-jähriger Lkw-Fahrer auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Alach und Schaderode. Auf Höhe einer Brücke setzte der Lkw-Fahrer zum Überholen an. Als er diesen Vorgang fast abgeschlossen hatte, lenkte der Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links und stieß mit dem Lkw zusammen. Der Mann stürzte daraufhin und verletzte sich, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. (DS)

