LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sömmerda (ots) - Ein 32-jähriger Einbrecher versuchte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in eine Wohnung in Sömmerda einzubrechen. Kurz nach 01:00 Uhr beschädigte der Mann mit Gewalt die Wohnungstür und verschaffte sich so Zutritt. Ob er auch etwas gestohlen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch in wieweit es zwischen der Mieterin und dem Täter eine Vorgeschichte gibt, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der an der Wohnungstür entstandene ...

