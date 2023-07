LPI-EF: Geldkassette aus Arztpraxis gestohlen

Erfurt/Sömmerda (ots) - Unbekannte stahlen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Erfurt ein Moped. Dazu drangen sie in eine Tiefgarage ein und entfernten eine Öse, an der die S51 befestigt war. Was die Täter nicht wussten, der Eigentümer hatte sein Gefährt mit einem Ortungsgerät ausgestattet. Dieses machte sich Donnerstagnachmittag bemerkbar und führte den Geschädigten und die Polizei nach Sömmerda zu einem Mehrfamilienhaus. Im Hof des Objekts konnte das ...

