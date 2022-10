Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in der Garage

Greiz (ots)

Greiz: Einen Komplettsatz Winterreifen, zwei E-Bikes und einen Fahrradanhänger sind nunmehr im Besitz unbekannter Diebe. Diese drangen in den vergangenen Tagen (07.10.2022 - 11.10.2022) gewaltsam in die Garage eines 46-Jährigen im Friedhofsweg in Greiz ein. Gestern meldete der Geschädigte den Fall, so dass die Greizer Polizei die Ermittlungen aufnahm. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

