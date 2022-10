LPI-G: Dieb auf frischer Tat erwischt

Gera (ots) - Durch drei Jugendliche im Alter von 13-15 Jahren wurde am 10.10.2022 um 16:35 Uhr in der Pfarrstraße in Gera ein Pkw mit mehreren Graffiti besprüht und dieser zerkratzt. Anschließend flüchteten die drei Personen. Auf Grund von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter durch Beamte des Inspektionsdienstes Gera im Nahbereich gestellt werden. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

