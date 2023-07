Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Fahrzeugdiebstahl

Erfurt (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am frühen Sonntagmorgen im Erfurter Juri-Gagarin-Ring, im Bereich einer Großbaustelle, ein versuchter Fahrzeugdiebstahl beobachtet werden. Ein Mann nahm hierbei einen Stein aus der Baustelle auf und schlug damit die Seitenscheibe eines geparkten Kleintransporters ein. Anschließend kletterte der Täter in das Fahrzeug, durchwühlte den Innenraum, nahm auf dem Fahrersitz Platz und hantierte im Bereich des Zündschlosses. Aus unbekannten Gründen ließ der Täter jedoch kurze Zeit später von seinem Vorhaben ab und entfernte sich vom Tatort. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte die männliche Person im Nahbereich festgestellt und aufgrund der vorhandenen Spurenlage zweifelsfrei überführt und festgenommen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 47-Jährige Übeltäter entlassen. (MH)

