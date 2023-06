Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Mehrere Flächenbrände im Stadtgebiet und auf Schnellwegen beschäftigen die Feuerwehr Hannover

Hannover (ots)

Im Laufe des heutigen Tages beschäftigten mehrere größere Flächenbrände die Feuerwehr Hannover. Aufgrund der Trockenheit mussten die hannoverschen Brandschützer mit ihren Hilfeleistungslöschfahrzeugen immer wieder ausrücken, um Brände in Grünflächen und an den Verkehrswegen zu löschen.

Über den Tag verteilt erreichten immer wieder Notrufe die Regionsleitstelle Hannover, bei denen Brände in Grünflächen im gesamten Stadtgebiet und häufig auch an den Verkehrswegen der Landeshauptstadt Hannover gemeldet wurden. Aufgrund der Trockenheit breiteten sich Brände bei diesen Verhältnissen in der Natur extrem schnell aus, weshalb die Feuerwehr Hannover umgehend mit Hilfeleistungslöschfahrzeugen zur Brandbekämpfung ausrücken musste.

Unter anderem kam es am Abend gegen 18:40 Uhr zu einem solchen größeren Flächenbrand nahe des Messeschnellwegs zwischen Pferdeturm und der Abfahrt Hannover-Bult. Hier waren für die Dauer von circa 30 Minuten, neben zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen auch ein Führungsdienst eingesetzt, um die teilweise schwer zugänglichen Brandstellen neben der Fahrbahn, mit handgeführten Rohren und Löschwasser zu bekämpfen. In diesem Fall war es auch erforderlich, für die Dauer der Löschmaßnahmen zeitweise den Verkehr zu sperren. Diese Maßnahme wird beispielsweise erforderlich, um den Einsatzkräften ein gefahrloses Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr zu ermöglichen.

An dieser Stelle sei der Hinweis gegeben, dass bei der anhaltenden Trockenheit in keinem Fall glühende Zigaretten oder sogar Glasflaschen in Grünflächen geworfen werden dürfen. Bereits kleinste Funken und auch Glasscherben reichen aus, um die trockene Vegetation in Brand zu setzen. Schnell zunehmende und sich ausbreitende Flächenbrände können die Folge sein.

