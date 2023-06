Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand in Hannover-Döhren

Hannover (ots)

Bei einem Küchenbrand am heutigen Nachmittag in Hannover-Döhren wurde eine Person leicht verletzt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Um 14:15 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Wohnungsbrand in der Enckestraße im Stadtteil Döhren gemeldet. Auf Grund der Notrufmeldungen, dass sich noch Personen in dem Haus aufhalten sollten und Flammen aus einem Fenster schlagen, wurden zwei Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen 3 und 4, sowie der Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Brandrauch aus einem Fenster im Erdgeschoss des Zweifamilienhauses. Die 85-jährige Bewohnerin konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus der Wohnung retten. Weitere Personen hielten sich nicht in der Wohnung auf. Die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung brachte schnellen Erfolg. Der Brand konnte auf Teile der Kücheneinrichtung begrenzt bleiben. Im Anschluss der Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und der Strom der Wohnung abgestellt. Nach rettungsdienstlicher Behandlung vor Ort, konnte die Bewohnerin in die Obhut des Sohnes gegeben werden. Hier kommt die Seniorin vorerst unter, da die Brandwohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist. Die Brandursache sowie die Schadenhöhe sind unklar. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften bis 15:15 im Einsatz.

