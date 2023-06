Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Ein Schwerverletzter nach LKW-Unfall auf der Autobahn 7

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 7 Höhe Autobahnkreuz Ost ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein LKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 09:10Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Lastkraftwagen. Bei diesem Unfall wurde einer der beiden Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Besatzung des ebenfalls alarmierten Rettungshubschraubers den Patienten gesichtet hatte wurde in enger Abstimmung zwischen dem Notarzt und allen beteiligten Rettungskräften eine umfangreiche patientenorientierte technische Rettung durchgeführt. Der circa 65 Jahre alte Patient wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes geeignetes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des zweites LKW blieb unverletzt. Zur Unfallursache sowie zur Schadenhöhe kann seitens der Feuerwehr aktuell keine Angabe gemacht werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 15 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell