POL-MA: Mannheim: Bass aus Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in dem Zeitraum von Sonntagfrüh, gegen 05:00 Uhr, bis Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr, einen Bass, der sich in einem in den U 4,2 - Quadraten abgestellten Mitsubishi befand. Hierzu stachen die Täterinnen oder Täter mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand in das Schloss des Fahrzeuges und konnten so die Beifahrertür öffnen, um in das Innere des Mitsubishi zu gelangen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-3310 zu melden.

