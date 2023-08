Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw übersieht Fahrradfahrer und es kommt zum Unfall

Heidelberg (ots)

Als eine 26-jährige Ford-Fahrerin Dienstagvormittag gegen 08:20 Uhr von ihrem Grundstück in der Straße "In der Neckarhelle" fahren möchte, übersieht sie einen 71-jährigen Radfahrer, der sich mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Einmündung "Neuer Weg" befand und kollidierte mit diesem. Zwar bremste der Fahrradfahrer beim Erkennen des Fords ab, fiel infolgedessen jedoch über sein Rad und stürzte zu Boden. Nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort, wurde der Senior in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

