Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Auffahrunfall auf der Autobahn/eine Person verletzt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Audi Fahrer die A8 in Richtung München. Auf Höhe der Anschlussstelle Mühlhausen fuhr der Audi aufgrund von Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Kia auf. Durch den Aufprall wurde der 61-Jährige Beifahrer im Kia leicht verletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell