POL-BO: Silvester 22/23: Bilanz der Polizei zum Jahreswechsel

Herne (ots) - Am heutigen 30. Dezember, gegen kurz nach 13 Uhr, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Herner fuhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Straße Am Westerfeld 1. Aus noch ungeklärtem Grund fuhr er dabei durch eine Schaufensterscheibe in das Geschäft. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den verletzten Mann aus dem Fahrzeug und brachten ihn zur Behandlung in ein ...

