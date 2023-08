Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Einbrecher am Vereinsheim

Bocholt-Biemenhorst (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Töppingsesch;

Tatzeit: zwischen 23.08.2023, 23.00 Uhr, und 24.08.2023, 09.15 Uhr;

Gewaltsam in ein Vereinsheim eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt-Biemenhorst. Im Inneren verwüsteten die Täter die Einrichtung und öffneten Geldkassetten. Ob sie bei der Tat Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Im gleichen Zeitraum machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Das Gerät ist an einer Wand des Vereinsgebäudes angebracht. An den Inhalt gelangten die Einbrecher nicht. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell