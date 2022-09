Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Dieb am Chemnitzer Hauptbahnhof gestellt

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden am 23. September 2022 um 14:25 Uhr von einer Reisenden am Hauptbahnhof in Chemnitz angesprochen und über eine beobachtete Diebstahlshandlung in Kenntnis gesetzt.

Die Reisende gab an, beobachtet zu haben, wie Comic - Bücher von einer männlichen Person im Buchhandel entwendet wurden.

Durch ihre genaue Personenbeschreibung konnte kurze Zeit später ein 39 -jähriger männlicher Tatverdächtiger durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Nebenausgang vom Chemnitzer Hauptbahnhof gestellt werden.

Beim Diebesgut handelte es sich um Comic - Bücher im Wert von fast 300,00 EUR.

Der Deutsche ist kein Unbekannter. Er ist bereits mehrfach wegen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell