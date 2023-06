Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230614.1 Kiel

Kreis Plön: Verkehrskontrollen in Kiel und im Kreis Plön

Kiel / Kreis Plön (ots)

In dieser Woche fanden an verschiedenen Orten im Kieler Stadtgebiet und im Kreis Plön Verkehrskontrollen statt. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten kontrollierten sowohl Radfahrende, E-Scooterfahrende als auch Autofahrende. Sie ahndeten diverse Verstöße.

Am 12.06.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr fand eine stationäre Kontrolle des Polizeibezirksreviers Kiel zusammen mit Kräften der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in der Kaistraße in Höhe des Busparkplatzes statt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten hielten 148 Fahrzeuge an. Dabei stellten sie 35 unterschiedlichste Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich fest. Des Weiteren fertigten sie eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Einen Tag später kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Bereich Schützenwall / Kronshagener Weg sowie Westring / Eckernförder Straße Radfahrerinnen und Radfahrer und Scooterfahrerinnen und Scooterfahrer. Von 92 kontrollierten Personen verwarnten die Beamtinnen und Beamten 45 Personen, unter anderem wegen Fahrens entgegen der Fahrtrichtung, Nutzen des Handys oder eines Rotlichtverstoßes.

Auch im Kreis Plön kontrollierten Polizistinnen und Polizisten in Schwentinental und in Plön am Dienstag in fünf Stunden knapp 400 Fahrzeuge. Positiv fiel hierbei auf, dass die eingesetzten Kräfte lediglich sechs Ordnungswidrigkeiten- und fünf Strafanzeigen fertigen mussten.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative durchführen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell