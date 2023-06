Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230612.1 Schwentinental: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Schwentinental (ots)

Heute Morgen verunfallte ein Autofahrer auf der Landesstraße 52 in Schwentinental, Ortsteil Klausdorf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den lebensbedrohlich verletzten Mann in ein Kieler Krankenhaus.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW die Landesstraße 52 aus Richtung Dreikronen kommend in Fahrtrichtung Kiel-Wellingdorf. Nach ersten Erkenntnissen kam der Autofahrer in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die abschüssige Böschung, wo er gegen einen Baum prallte. Die Freiwillige Feuerwehr Klausdorf befreite den eingeklemmten 19-Jährigen aus seinem Fahrzeug.

Eine notärztliche Erstversorgung erfolgte vor Ort. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen in ein Kieler Krankenhaus.

Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eva Rechtien

