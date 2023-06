Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230609.2 Kiel: Schussgeräusche lösen Polizeieinsatz aus

Kiel (ots)

Die Polizei zog Freitagvormittag zahlreiche Streifenwagen in Gaarden zusammen, da Anwohner Schüsse hörten. Die Kräfte nahmen einen Mann fest, der mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben soll.

Nach Angaben von Zeugen soll eine Person gegen 10:45 Uhr aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße Schüsse in die Luft abgegeben haben. Die Einsatzleitstelle entsandte sofort zahlreiche Streifenwagen in den Bereich. Eingesetzte Beamtinnen und Beamte nahmen vor Ort einen 30-Jährigen, der die Schüsse abgegeben haben soll, widerstandslos fest. In seiner Wohnung stellten sie eine Schreckschusswaffe und Schreckschussmunition sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Der Mann klagte nach seiner Festnahme über Schmerzen, so dass ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert wurde. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Matthias Arends

