POL-KI: 230612.2 Schwentinental: Fliegerbombe ist entschärft

Kiel (ots) - Die Polizei zog Freitagvormittag zahlreiche Streifenwagen in Gaarden zusammen, da Anwohner Schüsse hörten. Die Kräfte nahmen einen Mann fest, der mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben soll. Nach Angaben von Zeugen soll eine Person gegen 10:45 Uhr aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße Schüsse in die Luft abgegeben ...

