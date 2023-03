POL-PDWIL: technischer Defekt einer Waschmaschine führt zu Feuerwehr- Rettungsdienst- und Polizeieinsatz

Stadtkyll (ots) - Am Mittwoch, den 01.03.2023, ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein Verkehrsunfall bei der Aral Tankstelle in Stadtkyll. Unfallbeteiligt war ein PKW und ein Motorrad. Am PKW entstand Sachschaden am rechten Fahrzeugheck, sodass der PKW nicht mehr fahrbereit war. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubter Weise von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach ersten Zeugenangaben handelt es sich um eine Enduro/Motocross Maschine ...

