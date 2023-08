Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Nachtrag zu "Unfall am Bahnübergang" - Sperrung aufgehoben

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Ahauser Straße / DB-Gleisanlage Gronau-Dortmund;

Unfallzeit: 25.08.2023, 09.00 Uhr;

Gegen eine Bahnschranke gefahren ist am Freitagmorgen ein 28 Jahre alter Autofahrer. Der Ahauser war auf der Ahauser Straße aus Richtung Ahaus-Graes kommend in Richtung Gronau-Epe unterwegs, als er in Höhe eines Bahnüberganges nach links von der Straße abkam und mit einer Schranke des Geh- und Radweges kollidierte. Noch vor dem Gleiskörper endete die Fahrt. Für die Unfallaufnahme mussten die Ahauser Straße sowie die Bahnstrecke Dortmund - Gronau gesperrt werden. Zwischenzeitlich ist die Sperrung wieder aufgehoben. (db)

