POL-HAM: Pkw landet zweimal im Graben

Hamm-Herringen (ots)

Am Sonntag, 10. September, bemerkten mehrere Zeugen gegen 15.55 Uhr einen Pkw im Graben im Einmündungsbereich Sandbochumer Straße / Holzstraße. Der Fahrzeugführer, welcher jegliche Hilfsangebote der Zeugen ablehnte, manövrierte sich mit seinem Fahrzeug selbstständig aus dem Graben, beschleunigte stark und kollidierte unmittelbar darauf mit einem Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand auf der Holzstraße. Anschließend geriet er abermals in den rechtsseitigen Straßengraben. Trotz der Versuche der Zeugen, den Mann an der Weiterfahrt zu hindern, konnte er wiederum selbstständig aus dem Graben fahren und flüchtete über die Holzstraße in nordöstlicher Richtung. Nach Angaben der Zeugen stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Anhand des abgelesenen Kennzeichens müsste es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen schwarzen Mitsubishi Pajero handelt. Ermittlungen an der Halteranschrift wurden veranlasst. Der Fahrzeugführer konnte bislang nicht angetroffen werden. Das Verkehrszeichen wurde aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand zudem Flurschaden am Graben. Die Ermittlungen dauern an. (rs)

