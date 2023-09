POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Hamm-Osten (ots) - Am Montag, 11. September, befuhr eine 44-Jährige gegen 22 Uhr mit ihrem Opel Astra die Ostenallee in östlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Ostenallee / Fährstraße / Soester Straße bog sie nach links in die Fährstraße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Mast mit mehreren ...

