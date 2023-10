Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei überwacht Durchfahrtsverbot

Zahlreiche Radfahrer verstoßen gegen das Durchfahrtsfahrtsverbot in der Ulmer Straße in Ulm-Wiblingen.

Ulm (ots)

Seit mehreren Wochen laufen die Sanierungsarbeiten der Ulmer Straße in Richtung Neu-Ulm. Hierzu wurde die Straße komplett gesperrt. Für die von Radfahrern stark frequentierte Strecke wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. In der Folge konnte jedoch festgestellt werden, dass viele Radfahrer den direkten Weg durch die Baustelle nahmen. Dabei kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen, sowohl für die auf der Baustelle Arbeitenden als auch für die Radfahrer. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurde seitens der Polizei auch ein oftmals fehlendes Unrechtsverhalten von Radfahrern festgestellt. Im Rahmen von Kontrollen am 05.10. und 06.10. wurden bislang 14 Radfahrer verwarnt. Die Polizei wird die kommenden Tage ihre Kontrollen an der Baustelle intensivieren. Radfahrer müssen mit Bußgeldern von mindestens 25 Euro rechnen.

