Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Mehrere Diebstähle an Kfz

Antennen und Kennzeichen gestohlen

Bedburg-Hau Hau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. August 2023) haben unbekannte Täter ihr Unwesen auf einem Parkplatz an der Saalstraße in der Nähe des Bahnhofs getrieben. Sie entwendeten von drei dort abgestellten Fahrzeugen die Kennzeichen, von mindestens sieben Autos entfernten sie zudem die Antennen und stahlen diese ebenfalls. Dann flüchteten die Unbekannten. Zeugen, die zwischen 22:00 Uhr und 01:15 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Örtlichkeit gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

