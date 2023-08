Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - VW Golf bei Unfallflucht beschädigt

Hinweise erbeten

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (24. August 2023), 23:30 Uhr und Freitag (25. August 2023), 13:15 Uhr kam es an der Vernumerstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-jähriger Halter eines schwarzen VW Golf hatte seinen Wagen auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Am Pannofen abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen am Außenspiegel auf der Fahrerseite feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

