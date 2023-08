Rees (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (24. August 2023), 16:00 Uhr und Freitag (25. August 2023), 06:40 Uhr kam es an der Emmericher Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 39-jährige Halterin eines weißen Citroen C4 Picasso hatte Ihren Wagen am rechten Fahrbandrand in Fahrtrichtung Emmericher Landstraße abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr ...

