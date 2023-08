Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Rosenberg: Schmuckstücke bei Einbruch erbeutet

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Birkenstraße verschafft hatten. Der Einbruch fand am Mittwoch zwischen 16.45 Uhr und 20.30 Uhr statt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 30.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Heubacher Straße / Reutestraße missachtete ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr die Vorfahrt eines 59 Jahre alten Skoda-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet II

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 85-jährige Hyundai-Fahrerin am Mittwochvormittag verursachte. Gegen 11.30 Uhr missachtete sie im Kreuzungsbereich Uferstraße / Mörikestraße die Vorfahrt eines 28 Jahre alten VW-Fahrers, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Beim Vorbeifahren gestreift

Mit seinem Audi Q3 streifte ein 51-Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 5 Uhr einen in der Neckarstraße abgestellten Skoda, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2800 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Motorrad mutwillig beschädigt

Bereits am Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr beschädigten Unbekannte die Honda eines 17-Jährigen, wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Das Motorrad war in der genannten Zeit vor einem Geschäft in der Ledergasse abgestellt. Die Täter rissen den Blinker, den Schalthebel und verschiedene Teile der Verkleidung ab. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Aalen: Ins Schleudern geraten

Plötzlich einsetzender Starkregen war die Ursache eines Unfalls, bei dem am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen in Fahrtrichtung Ulm geriet der BMW eines 61-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken.

