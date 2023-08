Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Vandalismus, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen: Dieb auf Baustelle ertappt

Ein 66 Jahre alter Mann wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.30 Uhr beim Diebstahl auf einer Baustelle in der Geißbergstraße ertappt. Er konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, dingfest gemacht werden. In seinem Fahrzeug wurde Werkzeug aufgefunden, das von der Baustelle stammt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Glasscheiben eingeschlagen

Vermutlich drei Jugendliche schlugen am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr die Scheiben einer Kellertür und einer Eingangstüre an einer Gaststätte in der Hofherrnstraße ein. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen waren die Jugendlichen nicht mehr zugegen. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Pedelec-Fahrer übersehen

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Alte Heidenheimer Straße / Walkstraße übersah ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen 33-jährigen Pedelec-Fahrer und erfasste diesen leicht mit seinem Fahrzeug. Der 33-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Pedelec-Fahrer vorbildlich einen Schutzhelm. An seinem Rad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rainau-Weiler: Wasserboiler samt Rohren entwendet

Kurz vor 16 Uhr am Dienstagnachmittag entwendeten zwei bislang unbekannte Männer einen Wasserboiler samt Rohren, der in einer Einfahrt in der Ortsstraße abgestellt war. Ein Zeuge beobachtete einen Kleinbus, aus dem die beiden Täter ausstiegen, das Diebesgut einpackten und wieder davonfuhren. Der Zeuge konnte der Polizei das Teilkennzeichen KS-SC ?? nennen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall mit Radfahrer

Leichte Verletzungen zog sich ein 22-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr ereignete. An der Einmündung Apothekergasse/Spitalstraße wurde er vom VW Polo eines 18-Jährigen erfasst, der den Radfahrer wegen fehlender Beleuchtung übersah. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagvormittag einen in der Parlerstraße abgestellten Opel Astra, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Die Beschädigung wurde gegen 11.30 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

