Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw entwendet, Hausfassade beschmiert, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Freitagmittag 12 Uhr und Dienstagabend 22 Uhr einen geparkten BMW X2 auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Schwäbisch Hall. Hierzu öffnete und startete der Dieb den verschlossenen Pkw auf bislang unbekannte Weise. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise.

Schwäbisch Hall: Hausfassade beschmiert

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr beschmierte ein Vandale eine Hausfassade in der Glockengasse mit Farbe. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfall

Kurz nach 15:00 Uhr war eine 63-Jährige mit einem VW Sharan auf der Blaufelder Straße stadteinwärts unterwegs. Aufgrund der einspurigen Baustelle dort staute dich der Verkehr. Die 63-Jährige erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät, zog mit ihrem Fahrzeug nach links, überfuhr den Bordstein, wobei ein Reifen platze, streift dann einen Baum, bevor sie gegenlenkt und wieder auf die Fahrbahn kam. Hier verhinderte sie einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Toyota einer 43-Jährigen, indem sie mit dem Fahrzeug nach rechts lenkte. Es kam jedoch zum Kontakt zwischen den PKKW bevor der Sharan der 63-Jährigen gegen einen Baum auf der rechten Seite der Fahrbahn prallte. Hierdurch brach die Baumkrone ab und stürzte auf die Fahrbahn. Ein vorbeifahrender Audi wurde zwar davon getroffen, wobei nach ersten Erkenntnissen kein Schaden an dem PKW entstand. Die 63-jährige VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Oberrot: Unfall beim Wenden

Am Dienstag gegen 10:50 Uhr befuhr eine 34 Jahre alte VW -Fahrerin die Stiersbachstraße. Hierbei bremste sie ab und setzte den linken Blinker um in einer Hofeinfahrt zu wenden. Ein nachfolgender 74-jähriger Ford-Fahrer ging offenbar davon aus, dass die VW-Fahrerin am rechten Straßenrand anhalten wollte und setzte zum Überholen an. Während des Überholvorgangs wollte die VW-Fahrerin jedoch ihr Wendemanöver durchführen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde die 43-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Die beiden ebenfalls im VW befindlichen Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

