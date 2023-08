Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Schrozberg-Ettenhausen: Einbruch in Scheune und Maschinenhalle

Unbekannte verschafften sich am frühen Dienstagmorgen zwischen 1:30 Uhr und 2:40 Uhr Zugang zu einer Scheune in der Ettetalstraße. Aus dem Gebäude entwendeten sie mehrere Forstmaschinen. Im selben Zeitraum verschafften sich Unbekannte zudem Zutritt zu einer Maschinenhalle in der Hagenmühle und entwendeten hier ebenfalls mehrere Forst- und Gartenmaschinen.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise von Zeugen, welche unter Telefon 07953 925010 entgegengenommen werden.

Crailsheim: Unbekannte verschafften sich Zugang zu Schulgebäude

Zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 6:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zur Eichendorffschule in der Breslauer Straße. Im Inneren des Gebäudes betraten die Eindringlinge mehrere Räume und durchsuchten diese teilweise. Schränke und Kisten wurden teilweise aufgehebelt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro dadurch.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell