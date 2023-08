Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad und Baumaterialien entwendet - Mülleimer in Brand gesteckt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Zeugen nach Diebstahl auf Baustelle gesucht

Zwischen Samstag, 29.07.2023 und Dienstag, 08.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Diebe auf eine Baustelle in der Straße Junkeräcker und entwendeten mehrere Hauptschalter und Überspannungsableiter im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Kollision zwischen Radfahrerin und Fußgängerin

Eine 39 Jahre alte Fahrradfahrerin befuhr am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr den Rad- und Fußgängerweg parallel zur Talstraße und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Zweirad. Beim anschließenden Sturz touchierte sie eine entgegenkommende 32-jährige Fußgängerin. Sowohl die Radfahrerin, die keinen Helm trug, als auch die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Da die Radfahrerin zudem alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Schorndorf: Mülleimer in Brand gesteckt

In der Nacht auf Mittwoch gegen 1:15 Uhr wurden insgesamt vier Mülleimer sowie ein Sonnenschirm im Schlosspark bzw. im unmittelbaren Umfeld des Schlossparks in Brand gesteckt. Die Feuerwehr kam mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte die Brände. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Fahrrad entwendet

In der Benzstraße wurde am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein E-Bike der Marke KTM entwendet. Es wurde ein Tatverdächtiger beobachtet, wie er das angekettete Fahrrad wegnahm, in einen Transporter lud und anschließend damit flüchtete. Die Polizei Schmiden hat die Ermittlungen zu dem Ereignis übernommen und bittet um weitere sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/9519130 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell