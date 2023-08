Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch, WhatsApp-Betrug

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 13:35 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Alten Hessentaler Straße geparkten Toyota Yaris Cross. Dabei entstand an dem Toyota ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Getränkemarkt

Zwischen 18:15 Uhr am Dienstag und 8:35 Uhr am Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Tür Zutritt zu den Räumen eines Getränkemarktes im Steinbeisweg. Die Einbrecher durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen und entwendeten hierbei offenbar Paar Schuhe.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen um Hinweise auf die Täter unter Telefon 0791 400-0.

Untermünkheim: WhatsApp-Betrug

Zwischen Montag und Dienstag erhielt eine 52-Jährige eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter. Diese bat sie darin, in ihrem Namen eine Überweisung in Höhe eines geringen vierstelligen Betrages zu tätigen. Die Mutter ging, in der Annahme, bei der Absenderin der Nachricht handele es sich um ihre echte Tochter, auf die Bitte ein. Der Betrug fiel erst später auf.

Die Polizei warnt:

- Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. - Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! - Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten - Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank.

