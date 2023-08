Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener verletzte Gastwirtin und einen Polizeibeamten - Brände - Einbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Allmersbach im Tal: Rabiater Gast

In einer Gaststätte in der Backnanger Straße kam es am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr zu Handgreiflichkeiten. Anlass war, dass der 45-jährige betrunkene Gast seine Zeche nicht zahlte, woraufhin es zur verbalen Auseinandersetzung mit der Angestellten kam. Im weiteren Verlauf habe der Gast die Angestellte gebissen. Der aggressive 45-Jährige musste von der alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen werden, wobei es auf der Dienststelle zu Widerstandshandlungen kam, bei denen ein Polizeibeamter verletzt wurde. Gegen den 45-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Kernen im Remstal: Brennende Strohballen und Mülltonne

Die örtliche Feuerwehr war im Laufe des Mittwochs zwei Mal zu Löscheinsätzen ausgerückt. Gegen 6 Uhr brannte zunächst im Gaiernweg eine blaue Papiertonne. Diese war rasch gelöscht, der Schaden blieb entsprechend gering. Mittags gegen 12.45 Uhr brannte dann in der Straße Grundäcker ein Strohballenlager. Einiger dieser Ballen wurden dabei zerstört, wobei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Objekte in Brand gesteckt wurden, weshalb die Polizei entsprechende Ermittlungen führt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Kernen im Remstal unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Remshalden-Rohrbronn: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Feuerseestraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell