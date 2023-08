Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall: SUV kollidiert mit Tandem

Kleve (ots)

Am Donnerstag (24. August 2023) kam es gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Nassauerallee/Querallee in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein Reisebus welcher die Nassauerallee aus Richtung Krankenhaus befuhr und nach rechts in die Querallee einbiegen wollte, ließ ein mit zwei Personen besetztes Tandemfahrrad, welches aus Fahrtrichtung Goch kam, passieren.

Eine 50-jährige Frau aus Kleve, welche aus Richtung Goch links in die Querallee einbiegen wollte und mit einem weißen Mercedes GLC unterwegs gewesen war, übersah das Tandem und setzte den Abbiegevorgang fort. Es kam zur Kollision zwischen dem SUV und dem Tandem, wodurch die beiden Personen auf dem Tandem zu Boden stürzten. Eine 82-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann aus Kleve verletzten sich dabei so schwer, dass Sie in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden mussten. (pp)

