Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht

Grauer VW Passat beschädigt

Goch (ots)

Am Dienstag (22. August 2023) zwischen 13:50 Uhr und 14:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem unteren Parkdeck an der Straße Hinterm Engel einen grauen VW Passat. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden am hinteren rechten Radkasten des Passat zu kümmern. Das stellt eine Straftat dar, woraufhin die Halterin eine Strafanzeige bei der Polizei erstattete. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer, Fahrzeug oder Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu wenden. (ms)

