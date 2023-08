Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Zeit von Mittwoch (23.08.2023) um 20:00 Uhr bis Donnerstag (24.08.2023) um 09.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Vernumer Straße einen grauen Audi. Dann entfernte sich der Verursacher unerlaubt und pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne die Polizei oder den Halter zu informieren. Als der Besitzer des Wagens den frischen Unfallschaden an der linken Seite des hinteren Stoßfängers feststellte, informierte er die Polizei und erstattete Strafanzeige. Nun sucht die Polizei Geldern nach Zeugen des Unfalls und bittet diese sich unter Telefon 02831 1250 zu melden, damit die Unfallflucht geklärt werden kann, denn Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell